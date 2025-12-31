DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.361 -0,3%Bitcoin74.893 -0,5%Euro1,1735 -0,1%Öl61,48 -0,7%Gold4.339 ±-0,0%
Marktbericht

Dow Jones und NASDAQ leichter: So verläuft der letzte Handelstag des Jahres

31.12.25 16:14 Uhr
NASDAQ und Dow Jones mit überschaubaren Ausschlägen: So läuft es am Silvestertag | finanzen.net

Der US-Handel verläuft am Silvestertag in ruhigen Bahnen. Rekordmarken geraten aber aus dem Blick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.361,4 PKT -57,7 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind in den letzten Handelstag des Jahres etwas tiefer gestartet. Der Dow Jones Industrial sackte zum Start auf 48,371.52 Punkte ab und zeigt sich auch im Verlauf zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 48.264,77 Zählern. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor zum Auftakt leicht und markierte seinen Erstkurs bei 23,420.85 Punkten - auch hier geht es im Verlauf weiter leicht nach unten. Zuletzt verlor das Börsenbarometer 0,16 Prozent auf 23,380.84 Indexpunkte. Der marktbreite S&P 500 zeigt sich nach einem tieferen Start bei 6,898.82 Punkten zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent bei 6,883.98 Punkten. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Techwerteindex mit einem Zuwachs von 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

