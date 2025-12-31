Skurriles Zukunftsszenario

Die Saxo Bank zeigt in ihren "Outrageous Predictions" für 2026, wie ein KI-CEO die Unternehmensführung und Märkte verändern könnte.

• Saxo Banks gibt provokante Prognosen für 2026 ab

• "Outrageous Predictions" gelten als Gedankenspiel

• KI als CEO: Ein bewusst zugespitztes Zukunftsszenario



Die Saxo Bank hat erneut ihre sogenannten "Outrageous Predictions" für 2026 vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine Vorhersage im engeren Sinne, sondern um eine extreme Zukunftsskizze, die aktuelle technologische, regulatorische und gesellschaftliche Trends weiterdenkt. Eines der skurrilen Szenarien: Ein Fortune-500-Unternehmen könnte im Jahr 2026 ein intern entwickeltes KI-Modell formal zum CEO ernennen.

Ausgangspunkt dieses Gedankenspiels ist der anhaltende KI-Hype: Unternehmen stecken Milliarden in die Entwicklung neuer Modelle, Staaten formulieren nationale KI-Strategien, und an den Kapitalmärkten gelten KI-basierte Geschäftsmodelle laut zahlreichen Experten als entscheidende Wachstumstreiber der nächsten Jahre.

KI wird zum CEO ernannt: Ein realistisches Szenario?

In dem von Saxo Bank beschriebenen Szenario erhält eine KI klar begrenzte Entscheidungsrechte in einem Weltkonzern - etwa bei Investitionen, Preisstrategien, Logistik oder Personalfragen. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle fest beim Menschen: Ein menschlicher CEO-of-record unterzeichnet alle Maßnahmen, der Vorstand behält jederzeit das letzte Wort. Saxo Bank nutzt dieses Modell, um zu zeigen, wie Unternehmensführung theoretisch aussehen könnte, wenn KI konsequent als operatives Werkzeug eingesetzt würde.

Governance, Kontrolle und Transparenz als Kern des Gedankenspiels

Zentral in Saxos Gedankenexperiment ist die Frage der Verantwortlichkeit. Laut der Beschreibung würde jede Entscheidung der KI ein Ampelsystem durchlaufen: Grün für Automatisierung, Gelb für menschliche Freigabe, Rot für eine vollständige Vorstandsentscheidung. Ergänzt wird dies durch Vetorechte des Aufsichtsrats, Ethik- und Cyber-Tests durch sogenannte Red Teams sowie Mitzeichnungspflichten von CFO, Justiziar und Personalvorstand.

Auch die Zielsetzung der KI ist im Szenario bewusst begrenzt: Gewinn, Kundenzufriedenheit (NPS) und Mitarbeiterzufriedenheit (eNPS) werden gleichrangig behandelt, um einseitige Optimierung zu verhindern - ein Denkmodell, das die Debatte über KI-Governance anstoßen soll.

Börsenfantasie statt Prognose: Warum KI-Themen weiter boomen

Im zweiten Teil des Gedankenspiels skizziert Saxo Bank mögliche Marktreaktionen, falls ein solches Szenario eintreten würde. Nach dieser theoretischen Annahme könnten KI-Infrastruktur-, Cloud- und Governance-Tech-Unternehmen weiter an Bedeutung gewinnen. Ebenso müssten Versicherer und Wirtschaftsprüfer neue Modelle für algorithmisches Management entwickeln.

Das Szenario verdeutlicht, wie stark Künstliche Intelligenz bereits heute Unternehmensstrategien, Kapitalmärkte und regulatorische Fragen prägt. Für Anleger ist dabei weniger entscheidend, ob ein KI-CEO kommt - sondern wie tief KI bereits in wirtschaftliche Entscheidungsprozesse eindringt.

