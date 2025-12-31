DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.255 ±-0,0%Euro1,1737 -0,1%Öl61,57 -0,5%Gold4.344 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen
CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Jahreswechsel

31.12.25 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Jahreswechsel:

"Niemand ist ein Spielverderber, der zum Jahreswechsel einmal innehält und Bilanz zieht. Krisen und Kriege kommen näher, aber Deutschland steht noch vergleichsweise reich und stabil da. Die Lage der Wirtschaft ist so schlecht, dass am besten alle die Ärmel hochkrempeln müssten. Dennoch sind die Regale in den Geschäften prall gefüllt. Und Menschen, die Hilfe brauchen, können unterstützt werden. So könnten wir 2026 mehr Ruhe wagen - und so vielleicht eher erkennen, was wir haben, was wir können und was wir noch tun müssen. Guten Rutsch!"/yyzz/DP/nas