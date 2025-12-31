DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.388 +0,2%Euro1,1748 ±0,0%Öl61,24 -1,0%Gold4.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geldpolitik

Yuan-Stärke: Warum Chinas Währung dem Bitcoin helfen könnte

31.12.25 02:34 Uhr
Yuan-Stärke: Wie Chinas Währung dem Bitcoin neuen Rückenwind geben könnte | finanzen.net

Ein stärkerer chinesischer Yuan könnte über mehrere Kanäle auch dem Bitcoin zugutekommen. Die Zusammenhänge sind auf den ersten Blick nicht offensichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of China Ltd.
0,48 EUR -0,00 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.117,9817 CHF 102,2402 CHF 0,15%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.388,4762 EUR 122,0315 EUR 0,16%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.776,5013 GBP 124,4984 GBP 0,19%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.561,8785 USD 148,3408 USD 0,17%
Charts|News
CNY/CHF (Chinesischer Renminbi Yuan-Schweizer Franken)
0,1132 CHF 0,0001 CHF 0,07%
Charts|News
CNY/EUR (Chinesischer Renminbi Yuan-Euro)
0,1218 EUR 0,0001 EUR 0,07%
Charts|News
CNY/USD (Chinesischer Renminbi Yuan-US-Dollar)
0,1430 USD 0,0001 USD 0,07%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8513 EUR 0,0000 EUR 0,00%
Charts|News

• Stimulusmaßnahmen in China könnten Risikoanlagen wie Bitcoin stützen
• Ein stärkerer Yuan verschafft China laut Analysten Spielraum für Konjunkturprogramme
• Ein schwächerer US-Dollar ist historisch positiv für Bitcoin

Starker Yuan schafft Spielraum für Konjunkturprogramme

Wenn der Yuan gegenüber dem US-Dollar aufwertet, könnte das indirekt auch dem Bitcoin-Kurs helfen. Wie aus einem Bericht von CoinDesk vom 17. Dezember 2025 hervorgeht, verschafft eine stärkere Währung der chinesischen Regierung Spielraum für geldpolitische Lockerungen und Konjunkturprogramme.

Die Analysten des Newsletter-Dienstes LondonCryptoClub erklärten gegenüber CoinDesk, dass ein stärkerer Yuan der chinesischen Regierung Spielraum für wirtschaftspolitische Stimulusmaßnahmen verschaffe. Eine aufwertende Währung verbillige Importe und dämpfe damit die Inflation im Inland. Das wiederum vergrößere den Spielraum für geldpolitische Lockerungen, die letztlich auch Risikoanlagen wie Kryptowährungen zugutekommen könnten.

Der Mechanismus: Vom Yuan zum schwächeren US-Dollar

Ein weiterer Transmissionskanal verläuft über den Devisenmarkt. Sollte der Yuan weiter steigen, könnte die People's Bank of China (PBOC) intervenieren und US-Dollar gegen Yuan kaufen, um die Aufwertung zu bremsen. Die aufgekauften Dollarbestände würden dann nicht einfach gehalten, sondern gegen andere Währungen verkauft, um die Gewichtung im Reserveportfolio stabil zu halten. Das Ergebnis: Der Dollar-Index gerät unter Druck.

Laut den LondonCryptoClub-Analysten führen solche Glättungsoperationen letztlich zu einer Ausweitung der Geldmenge, da effektiv Yuan geschaffen werden, um US-Dollar zu kaufen. Ein schwächerer US-Dollar wiederum stützt historisch gesehen die Nachfrage nach auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten wie Bitcoin und trägt zu lockereren Finanzierungsbedingungen bei.

Fed-Zinssenkungen als zusätzlicher Rückenwind

Die Yuan-Entwicklung trifft auf ein ohnehin konstruktives makroökonomisches Umfeld für Bitcoin. Am 10. Dezember 2025 senkte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent - die dritte Zinssenkung im Jahr 2025. Sowohl Aktien als auch Bitcoin reagierten zunächst positiv auf die Entscheidung, da niedrigere Zinsen tendenziell den US-Dollar schwächen und die Liquidität an den Märkten erhöhen.

Allerdings bleibt die Inflation mit rund drei Prozent weiterhin über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed, was weitere aggressive Zinssenkungen unwahrscheinlich macht. Wie CoinDesk unter Berufung auf LondonCryptoClub berichtet, könnten chinesische Konjunkturmaßnahmen die erwarteten höheren Kreditkosten in Japan und Australien sowie die Aussichten auf langsamere Fed-Zinssenkungen zumindest teilweise kompensieren - und damit Risikoanlagen wie Kryptowährungen stützen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of China

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of China

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Shutterstock

Nachrichten zu Bank of China Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bank of China Ltd.

DatumRatingAnalyst
17.10.2012Bank of China buyDeutsche Bank Securities
27.10.2011Bank of China buyNomura
DatumRatingAnalyst
17.10.2012Bank of China buyDeutsche Bank Securities
27.10.2011Bank of China buyNomura
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bank of China Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen