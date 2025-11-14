DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin85.095 -0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl64,04 +1,5%Gold4.208 +0,9%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen
Profil
Forbes-Ranking

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

14.11.25 03:05 Uhr
Forbes-Ranking: Die 30 weltgrößten Unternehmen im Überblick

Das Wirtschaftsmagazin Forbes stellt jährlich eine Liste der 2.000 größten Unternehmen der Welt zusammen - welche Unternehmen sind 2025 unter den Top 30?

Geopolitische Unsicherheiten und der Konfrontationen im Zusammenhang mit der Zollpolitik der Vereinigten Staaten hatten große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Welche Unternehmen konnten diesen Widrigkeiten standhalten, welche nicht? Auffällig im Jahr 2025: Unter den 30 größten Unternehmen rangieren wenig Technologiegiganten. Das Ranking folgt der Aufstellung des Forbes Magazine. Stand ist der 12. Juni 2025.

Die 30 weltgrößten Unternehmen

Redaktion finanzen.net

Platz 31: Das Ranking

Das Forbes-Magazin hat für 2025 die Liste der größten Konzerne der Welt veröffentlicht. Das folgende Ranking stellt eine Auflistung der Top 30 der weltgrößten Unternehmen dar. Die Reihenfolge der Unternehmen ergibt sich aus den folgenden vier Kategorien: Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert. Diese werden einzeln betrachtet und sind gleich gewichtet. Die Branche des Unternehmens hingegen wird nicht berücksichtigt. Stand ist der 12. Juni 2025.

Quelle: Forbes, Bild: Billion Photos / Shutterstock.com

Platz 30: Chevron

Der Energiekonzern Chevron landet nach Umsatz (193,47 Milliarden US-Dollar), Gewinn (17,66 Milliarden US-Dollar), Vermögen (256,94 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (242,32 Milliarden US-Dollar) auf dem letzten Platz der Top-30-Liste der weltweit größten Unternehmen und bildet somit das Schlusslicht des Rankings.

Quelle: Forbes, Bild: Lowe Llaguno / Shutterstock.com

Platz 29: Santander

Santander ist als internationale Großbank per Umsatz (145,95 Milliarden US-Dollar), Gewinn (13,60 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.902,30 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (110,41 Milliarden US-Dollar) auf Rang 29.

Quelle: Forbes, Bild: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Platz 28: PetroChina

Der größte chinesische Ölkonzern PetroChina belegt nach Umsatz (383,64 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,88 Milliarden US-Dollar), Vermögen (377,13 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (136,38 Milliarden US-Dollar) Rang 28.

Quelle: Forbes, Bild: PetroChina

Platz 27: Ping An Insurance Group

Die chinesische Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ist in verschiedensten Versicherungsbereichen tätig und kann nach Berücksichtigung von Umsatz (158,00 Milliarden US-Dollar), Gewinn (17,61 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.775,23 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (107,27 Milliarden US-Dollar) den 27. Platz ergattern.

Quelle: Forbes, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 26: Royal Bank of Canada

Die Royal Bank of Canada liegt per Umsatz (98,42 Milliarden US-Dollar), Gewinn (12,90 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.512,88 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (166,38 Milliarden US-Dollar) auf Rang 26.

Quelle: Forbes, Bild: Royal Bank of Canada

Platz 25: Allianz

Eines der größten deutschen Unternehmen ist Allianz. Der Konzern mit Hauptsitz in München belegt per Umsatz (167,47 Milliarden US-Dollar), Gewinn (10,59 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.081,00 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (157,55 Milliarden US-Dollar) Rang 25.

Quelle: Forbes, Bild: JPstock / Shutterstock.com

Platz 24: Morgan Stanley

Das US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley mit Hauptsitz in New York landet per Umsatz (101,28 Milliarden US-Dollar), Gewinn (14,29 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.300,30 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (187,11 Milliarden US-Dollar) auf dem 24. Platz des Rankings.

Quelle: Forbes, Bild: Gordon Bell / Shutterstock.com

Platz 23: Shell

Unter Berücksichtigung von Umsatz (283,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (16,12 Milliarden US-Dollar), Vermögen (387,61 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (195,55 Milliarden US-Dollar) sichert sich das britische Unternehmen Shell Platz 23 der Rangliste.

Quelle: Forbes, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 22: Citigroup

Dank Umsatz (168,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (13,25 Milliarden US-Dollar), Vermögen (2.571,51 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (127,81 Milliarden US-Dollar) erreicht der US-amerikanische Finanzdienstleister Citigroup mit Hauptsitz in New York City Platz 22.

Quelle: Forbes, Bild: Douglas Freer / Shutterstock.com

Platz 21: Meta Platforms

Rang 21 belegt der US-amerikanische Technologiekonzern Meta Platforms - nach Umsatz (164,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (62,36 Milliarden US-Dollar), Vermögen (276,05 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.381,87 Milliarden US-Dollar).

Quelle: Forbes, Bild: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Platz 20: Goldman Sachs

Nach Umsatz (120,09 Milliarden US-Dollar), Gewinn (14,88 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.766 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (169,34 Milliarden US-Dollar) liegt Goldman Sachs auf Rang 20 der weltweit größten Unternehmen.

Quelle: Forbes, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

Platz 19: Samsung Electronics

Umsatz (220,63 Milliarden US-Dollar), Gewinn (24,65 Milliarden US-Dollar), Vermögen (349,51 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (259,77 Milliarden US-Dollar) bescheren dem südkoreanischen Tech-Konzern Samsung Platz 19.

Quelle: Forbes, Bild: istock/ictor

Platz 18: Walmart

Der US-amerikanische Großkonzern Walmart ist nach Umsatz (680,99 Milliarden US-Dollar), Gewinn (19,44 Milliarden US-Dollar), Vermögen (260,82 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (762,32 Milliarden US-Dollar) die Nummer 18 in der Liste der weltgrößten Unternehmen.

Quelle: Forbes, Bild: www.walmart.com

Platz 17: UnitedHealth Group

Platz 17 ist nach Umsatz (410,06 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (309,79 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (382,94 Milliarden US-Dollar) für die US-amerikanische United Health Group reserviert.

Quelle: Forbes, Bild: UnitedHealth Group

Platz 16: Wells Fargo

Das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo kann per Umsatz (124,00 Milliarden US-Dollar), Gewinn (20,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.950,31 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (227,44 Milliarden US-Dollar) Platz 16 belegen.

Quelle: Forbes, Bild: ValeStock / Shutterstock.com

Platz 15: HSBC Holdings

Die britische Großbank HSBC Holdings ist nach Umsatz (145,25 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (3.017,05 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (196,16 Milliarden US-Dollar) Nummer 15 der weltweit größten Unternehmen.

Quelle: Forbes, Bild: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Platz 14: Toyota

Der Automobilhersteller Toyota Motor Corp. belegt per Umsatz (308,57 Milliarden US-Dollar), Gewinn (33,65 Milliarden US-Dollar), Vermögen (602,41 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (244,39 Milliarden US-Dollar) Platz 14.

Quelle: Forbes, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 13: ExxonMobil

Der US-amerikanische Mineralölkonzern Exxon Mobil Corporation belegt dank Umsatz (339,91 Milliarden US-Dollar), Gewinn (33,68 Milliarden US-Dollar), Vermögen (453,48 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (469,60 Milliarden US-Dollar) Platz 13 des Rankings.

Quelle: Forbes, Bild: bioraven / Shutterstock.com

Platz 12: Bank of China

Die Bank of China Ltd. kann sich per Umsatz (177,05 Milliarden US-Dollar), Gewinn (32,30 Milliarden US-Dollar), Vermögen (4.855,83 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (164,71 Milliarden US-Dollar) Platz 12 sichern.

Quelle: Forbes, Bild: pcruciatti / Shutterstock.com

Platz 11: Apple

Umsatz (395,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (96,15 Milliarden US-Dollar), Vermögen (344,08 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (3.143,82 Milliarden US-Dollar) bringen dem US-amerikanischen Tech-Giganten Apple Platz 11 ein.

Quelle: Forbes, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 10: Microsoft

Der US-amerikanische Tech-Riese Microsoft liegt nach Umsatz (261,80 Milliarden US-Dollar), Gewinn (92,75 Milliarden US-Dollar), Vermögen (533,90 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (2.913,01 Milliarden US-Dollar) auf Rang zehn.

Quelle: Forbes, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

Platz 9: Alphabet

Nach Umsatz (359,31 Milliarden US-Dollar), Gewinn (111,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (475,37 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.973,64 Milliarden US-Dollar) kann der US-amerikanische Tech-Gigant und Google-Mutter Alphabet Rang neun für sich verbuchen.

Quelle: Forbes, Bild: JPstock / Shutterstock.com

Platz 8: Agricultural Bank of China

Die Agricultural Bank of China schafft es mit ihrem Firmenkunden- und Privatkundengeschäft, den Treasury Operations und weiteren Bereichen per Umsatz (198,02 Milliarden US-Dollar), Gewinn (39,20 Milliarden US-Dollar), Vermögen (5.923,64 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (212,51 Milliarden US-Dollar) auf Rang acht.

Quelle: Forbes, Bild: Agricultural Bank of China

Platz 7: China Construction Bank

Die China Construction Bank liegt nach Umsatz (196,71 Milliarden US-Dollar), Gewinn (46,64 Milliarden US-Dollar), Vermögen (5.558,26 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (219,81 Milliarden US-Dollar), auf Platz sieben des Rankings.

Quelle: Forbes, Bild: pruciatti

Platz 6: Bank of America

Bank of America Corp. steht nach Umsatz (196,5 Milliarden US-Dollar), Gewinn (27,85 Milliarden US-Dollar), Vermögen (3.349,42 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (300,06 Milliarden US-Dollar) auf Rang 6.

Quelle: Forbes, Bild: Northfoto / Shutterstock.com

Platz 5: Amazon

Nach Umsatz (637,96 Milliarden US-Dollar), Gewinn (59,25 Milliarden US-Dollar), Vermögen (624,89 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (2.005,64 Milliarden US-Dollar) gilt: Platz 5 für das Technologie- und Logistikunternehmen Amazon.

Quelle: Forbes, Bild: Benny Marty / Shutterstock.com

Platz 4: Saudi Aramco

Nach Umsatz (480,15 Milliarden US-Dollar), Gewinn (104,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (645,83 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.663,38 Milliarden US-Dollar), erreicht die Saudi Arabian Oil Company mit den Bereichen Erschließung, Produktion, Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas Rang vier der größten Unternehmen der Welt.

Quelle: Forbes, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 3: ICBC

Die Industrial & Commercial Bank of China Ltd. steht nach Umsatz (221,96 Milliarden US-Dollar), Gewinn (50,84 Milliarden US-Dollar), Vermögen (6.688,6 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (251,33 Milliarden US-Dollar) auf dem dritten Platz der weltweit größten Unternehmen.

Quelle: Forbes, Bild: pcruciatti / Shutterstock.com

Platz 2: Berkshire Hathaway

Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht nach Umsatz (371,40 Milliarden US-Dollar), Gewinn (89,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.153,88 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.145,46 Milliarden US-Dollar) auf Rang 2.

Quelle: Forbes, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 1: JPMorgan Chase

Per Umsatz (285,11 Milliarden US-Dollar), Gewinn (59,36 Milliarden US-Dollar), Vermögen (4.357,86 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (677,8 Milliarden US-Dollar) sichert sich die US-amerikanische Finanzholding-Gesellschaft JPMorgan Rang eins der Top-Unternehmen.

Quelle: Forbes, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

