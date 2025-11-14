Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
Das Wirtschaftsmagazin Forbes stellt jährlich eine Liste der 2.000 größten Unternehmen der Welt zusammen - welche Unternehmen sind 2025 unter den Top 30?
Geopolitische Unsicherheiten und der Konfrontationen im Zusammenhang mit der Zollpolitik der Vereinigten Staaten hatten große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Welche Unternehmen konnten diesen Widrigkeiten standhalten, welche nicht? Auffällig im Jahr 2025: Unter den 30 größten Unternehmen rangieren wenig Technologiegiganten. Das Ranking folgt der Aufstellung des Forbes Magazine. Stand ist der 12. Juni 2025.
Platz 31: Das Ranking
Das Forbes-Magazin hat für 2025 die Liste der größten Konzerne der Welt veröffentlicht. Das folgende Ranking stellt eine Auflistung der Top 30 der weltgrößten Unternehmen dar. Die Reihenfolge der Unternehmen ergibt sich aus den folgenden vier Kategorien: Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert. Diese werden einzeln betrachtet und sind gleich gewichtet. Die Branche des Unternehmens hingegen wird nicht berücksichtigt. Stand ist der 12. Juni 2025.
Platz 30: Chevron
Der Energiekonzern Chevron landet nach Umsatz (193,47 Milliarden US-Dollar), Gewinn (17,66 Milliarden US-Dollar), Vermögen (256,94 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (242,32 Milliarden US-Dollar) auf dem letzten Platz der Top-30-Liste der weltweit größten Unternehmen und bildet somit das Schlusslicht des Rankings.
Platz 29: Santander
Santander ist als internationale Großbank per Umsatz (145,95 Milliarden US-Dollar), Gewinn (13,60 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.902,30 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (110,41 Milliarden US-Dollar) auf Rang 29.
Platz 28: PetroChina
Der größte chinesische Ölkonzern PetroChina belegt nach Umsatz (383,64 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,88 Milliarden US-Dollar), Vermögen (377,13 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (136,38 Milliarden US-Dollar) Rang 28.
Platz 27: Ping An Insurance Group
Die chinesische Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ist in verschiedensten Versicherungsbereichen tätig und kann nach Berücksichtigung von Umsatz (158,00 Milliarden US-Dollar), Gewinn (17,61 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.775,23 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (107,27 Milliarden US-Dollar) den 27. Platz ergattern.
Platz 26: Royal Bank of Canada
Die Royal Bank of Canada liegt per Umsatz (98,42 Milliarden US-Dollar), Gewinn (12,90 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.512,88 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (166,38 Milliarden US-Dollar) auf Rang 26.
Platz 25: Allianz
Eines der größten deutschen Unternehmen ist Allianz. Der Konzern mit Hauptsitz in München belegt per Umsatz (167,47 Milliarden US-Dollar), Gewinn (10,59 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.081,00 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (157,55 Milliarden US-Dollar) Rang 25.
Platz 24: Morgan Stanley
Das US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley mit Hauptsitz in New York landet per Umsatz (101,28 Milliarden US-Dollar), Gewinn (14,29 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.300,30 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (187,11 Milliarden US-Dollar) auf dem 24. Platz des Rankings.
Platz 23: Shell
Unter Berücksichtigung von Umsatz (283,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (16,12 Milliarden US-Dollar), Vermögen (387,61 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (195,55 Milliarden US-Dollar) sichert sich das britische Unternehmen Shell Platz 23 der Rangliste.
Platz 22: Citigroup
Dank Umsatz (168,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (13,25 Milliarden US-Dollar), Vermögen (2.571,51 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (127,81 Milliarden US-Dollar) erreicht der US-amerikanische Finanzdienstleister Citigroup mit Hauptsitz in New York City Platz 22.
Platz 21: Meta Platforms
Rang 21 belegt der US-amerikanische Technologiekonzern Meta Platforms - nach Umsatz (164,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (62,36 Milliarden US-Dollar), Vermögen (276,05 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.381,87 Milliarden US-Dollar).
Platz 20: Goldman Sachs
Nach Umsatz (120,09 Milliarden US-Dollar), Gewinn (14,88 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.766 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (169,34 Milliarden US-Dollar) liegt Goldman Sachs auf Rang 20 der weltweit größten Unternehmen.
Platz 19: Samsung Electronics
Umsatz (220,63 Milliarden US-Dollar), Gewinn (24,65 Milliarden US-Dollar), Vermögen (349,51 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (259,77 Milliarden US-Dollar) bescheren dem südkoreanischen Tech-Konzern Samsung Platz 19.
Platz 18: Walmart
Der US-amerikanische Großkonzern Walmart ist nach Umsatz (680,99 Milliarden US-Dollar), Gewinn (19,44 Milliarden US-Dollar), Vermögen (260,82 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (762,32 Milliarden US-Dollar) die Nummer 18 in der Liste der weltgrößten Unternehmen.
Platz 17: UnitedHealth Group
Platz 17 ist nach Umsatz (410,06 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (309,79 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (382,94 Milliarden US-Dollar) für die US-amerikanische United Health Group reserviert.
Platz 16: Wells Fargo
Das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo kann per Umsatz (124,00 Milliarden US-Dollar), Gewinn (20,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.950,31 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (227,44 Milliarden US-Dollar) Platz 16 belegen.
Platz 15: HSBC Holdings
Die britische Großbank HSBC Holdings ist nach Umsatz (145,25 Milliarden US-Dollar), Gewinn (22,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (3.017,05 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (196,16 Milliarden US-Dollar) Nummer 15 der weltweit größten Unternehmen.
Platz 14: Toyota
Der Automobilhersteller Toyota Motor Corp. belegt per Umsatz (308,57 Milliarden US-Dollar), Gewinn (33,65 Milliarden US-Dollar), Vermögen (602,41 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (244,39 Milliarden US-Dollar) Platz 14.
Platz 13: ExxonMobil
Der US-amerikanische Mineralölkonzern Exxon Mobil Corporation belegt dank Umsatz (339,91 Milliarden US-Dollar), Gewinn (33,68 Milliarden US-Dollar), Vermögen (453,48 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (469,60 Milliarden US-Dollar) Platz 13 des Rankings.
Platz 12: Bank of China
Die Bank of China Ltd. kann sich per Umsatz (177,05 Milliarden US-Dollar), Gewinn (32,30 Milliarden US-Dollar), Vermögen (4.855,83 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (164,71 Milliarden US-Dollar) Platz 12 sichern.
Platz 11: Apple
Umsatz (395,76 Milliarden US-Dollar), Gewinn (96,15 Milliarden US-Dollar), Vermögen (344,08 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (3.143,82 Milliarden US-Dollar) bringen dem US-amerikanischen Tech-Giganten Apple Platz 11 ein.
Platz 10: Microsoft
Der US-amerikanische Tech-Riese Microsoft liegt nach Umsatz (261,80 Milliarden US-Dollar), Gewinn (92,75 Milliarden US-Dollar), Vermögen (533,90 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (2.913,01 Milliarden US-Dollar) auf Rang zehn.
Platz 9: Alphabet
Nach Umsatz (359,31 Milliarden US-Dollar), Gewinn (111,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (475,37 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.973,64 Milliarden US-Dollar) kann der US-amerikanische Tech-Gigant und Google-Mutter Alphabet Rang neun für sich verbuchen.
Platz 8: Agricultural Bank of China
Die Agricultural Bank of China schafft es mit ihrem Firmenkunden- und Privatkundengeschäft, den Treasury Operations und weiteren Bereichen per Umsatz (198,02 Milliarden US-Dollar), Gewinn (39,20 Milliarden US-Dollar), Vermögen (5.923,64 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (212,51 Milliarden US-Dollar) auf Rang acht.
Platz 7: China Construction Bank
Die China Construction Bank liegt nach Umsatz (196,71 Milliarden US-Dollar), Gewinn (46,64 Milliarden US-Dollar), Vermögen (5.558,26 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (219,81 Milliarden US-Dollar), auf Platz sieben des Rankings.
Platz 6: Bank of America
Bank of America Corp. steht nach Umsatz (196,5 Milliarden US-Dollar), Gewinn (27,85 Milliarden US-Dollar), Vermögen (3.349,42 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (300,06 Milliarden US-Dollar) auf Rang 6.
Platz 5: Amazon
Nach Umsatz (637,96 Milliarden US-Dollar), Gewinn (59,25 Milliarden US-Dollar), Vermögen (624,89 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (2.005,64 Milliarden US-Dollar) gilt: Platz 5 für das Technologie- und Logistikunternehmen Amazon.
Platz 4: Saudi Aramco
Nach Umsatz (480,15 Milliarden US-Dollar), Gewinn (104,97 Milliarden US-Dollar), Vermögen (645,83 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.663,38 Milliarden US-Dollar), erreicht die Saudi Arabian Oil Company mit den Bereichen Erschließung, Produktion, Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas Rang vier der größten Unternehmen der Welt.
Platz 3: ICBC
Die Industrial & Commercial Bank of China Ltd. steht nach Umsatz (221,96 Milliarden US-Dollar), Gewinn (50,84 Milliarden US-Dollar), Vermögen (6.688,6 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (251,33 Milliarden US-Dollar) auf dem dritten Platz der weltweit größten Unternehmen.
Platz 2: Berkshire Hathaway
Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht nach Umsatz (371,40 Milliarden US-Dollar), Gewinn (89,00 Milliarden US-Dollar), Vermögen (1.153,88 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (1.145,46 Milliarden US-Dollar) auf Rang 2.
Platz 1: JPMorgan Chase
Per Umsatz (285,11 Milliarden US-Dollar), Gewinn (59,36 Milliarden US-Dollar), Vermögen (4.357,86 Milliarden US-Dollar) und Marktwert (677,8 Milliarden US-Dollar) sichert sich die US-amerikanische Finanzholding-Gesellschaft JPMorgan Rang eins der Top-Unternehmen.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com
Alle: Alle Empfehlungen