DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Profil
Dow Jones-Kursentwicklung

Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

26.12.25 20:02 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Handel am Freitag.

Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.641,4 PKT -89,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 48.637,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,175 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,629 Prozent tiefer bei 48.424,71 Punkten, nach 48.731,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48.589,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48.782,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,883 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47.427,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.247,29 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 43.325,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,73 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48.886,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,63 Prozent auf 191,69 USD), UnitedHealth (+ 0,77 Prozent auf 330,11 USD), Nike (+ 0,64 Prozent auf 60,39 USD), 3M (+ 0,49 Prozent auf 161,13 USD) und Apple (+ 0,33 Prozent auf 274,71 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil McDonalds (-1,05 Prozent auf 310,04 USD), Walt Disney (-0,95 Prozent auf 113,39 USD), Amgen (-0,80 Prozent auf 331,29 USD), Boeing (-0,80 Prozent auf 216,42 USD) und American Express (-0,61 Prozent auf 380,76 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17.727.649 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

