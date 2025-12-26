DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.629 +0,1%Bitcoin74.171 +0,2%Euro1,1774 -0,1%Öl60,70 -2,5%Gold4.523 +1,0%
Gold erneut auf Rekordhoch

Darum bleibt der Euro unter 1,18 US-Dollar

26.12.25 17:05 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro unter 1,18 US-Dollar beibt | finanzen.net

Der Euro ist am Freitag unter 1,18 US-Dollar geblieben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2490 CNY -0,0059 CNY -0,07%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8725 GBP 0,0007 GBP 0,08%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1486 HKD -0,0117 HKD -0,13%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,3400 JPY 0,6900 JPY 0,38%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1774 USD -0,0009 USD -0,08%
Charts|News

Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.

Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com