Krypto-Ausblick 2026

Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr

23.12.25 16:27 Uhr

Mehr große Investoren, klarere Regeln, mehr "alltagstaugliche" Anwendungen: Der neue "State of Crypto - Marktausblick 2026" von 21shares bündelt zehn Prognosen und zeigt, welche Themen 2026 bei Bitcoin, Ethereum & Co. wichtig werden könnten - verständlich als Jahreswechsel-Lektüre für Einsteiger und Fortgeschrittene.

2025 war nach Einschätzung von 21shares der Moment, in dem drei Dinge zusammenkamen: mehr Beteiligung großer Anleger, mehr regulatorische Klarheit und spürbare Fortschritte bei neuen Produkten und Anwendungen. Darauf baut der Report auf - und formuliert zehn Thesen, wie sich der Kryptomarkt 2026 weiterentwickeln könnte.

Ein zentrales Thema: Bitcoin könnte "erwachsener" werden. Der Bericht argumentiert, dass der klassische Vierjahres-Rhythmus (Stichwort "Halving", also die geplante Angebotsverknappung) weniger stark den Takt vorgibt - Bitcoin reagiere stärker auf große Wirtschaftsthemen wie Inflation und Zinsen. Gleichzeitig erwartet 21shares, dass börsengehandelte Krypto-Produkte (ETFs/ETPs) weiter wachsen und weltweit mehr als 400 Milliarden US-Dollar erreichen könnten.

Noch greifbarer für viele: Stablecoins - vereinfacht gesagt "digitale Dollar/Euro" - könnten laut Prognose bis Ende 2026 auf 1 Billion US-Dollar im Umlauf steigen. Und: Der Report zeichnet ein Bild von mehr Automatisierung, etwa durch KI-Assistenten, die bestimmte Finanz-Schritte "im Autopilot" erledigen sollen. Insgesamt sei das weniger ein neuer Hype, sondern eher der schrittweise Aufbau einer globalen digitalen Finanz-Infrastruktur - mit tendenziell milderen Rückschlägen als in früheren Krypto-Zyklen.

State of Crypto


Zum vollständigen Marktausblick für 2026

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com