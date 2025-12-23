DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.528 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.475 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Genehmigung

Erste Group Bank-Aktie: Santander-Töchter in Polen darf übernommen werden

23.12.25 17:53 Uhr
Erste Group Bank-Aktie: Erste Group macht Weg frei für Polen-Expansion - Santander-Töchter im Blick | finanzen.net

Die polnische Finanzaufsicht KNF hat der österreichischen Erste Group Bank alle regulatorischen Genehmigungen für den Kauf des beherrschenden 49-prozentigen Anteils an der Santander Bank Polska sowie der 50-prozentigen Beteiligung an der Santander TFI erteilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
99,85 EUR -0,95 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Santander Bank Polska
127,60 EUR -2,60 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,03 EUR 0,06 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Weitere aufschiebende Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen EU-Genehmigung und des Abschlusses des Verkaufs der Santander Consumer Bank an die Santander Group sind laut Erste Group Bank auch erfüllt, so dass der Abschluss der Transaktion für Mitte Januar erwartet wird.

Wer­bung

Die österreichische Erste Group hatte im Mai erklärt, für 7 Milliarden Euro von der spanischen Santander Group die Mehrheit an zwei polnischen Santander-Töchtern, darunter die drittgrößte Bank Polens, zu kaufen. Im Gegenzug erhält Banco Santander 100 Prozent an der polnischen Consumer Bank. Separat hatten die österreichische und die spanische Bank eine strategische Kooperation in ausgewählten Regionen und Geschäftssegmenten vereinbart.

Laut Erste Group ist die Santander Bank Polska nach Vermögenswerten die drittgrößte Bank Polens mit einem Marktanteil von über 8 Prozent und eine der profitabelsten Banken des Landes. Santander TFI habe Ende 2024 Vermögenswerte (AUM) von 6 Milliarden Euro verwaltet. Der Erwerb der Mehrheit an Santander Bank Polska verschafft der Erste Group unmittelbar bei Markteintritt die notwendige kritische Masse in Polen. Das Kreditvolumen in Zentral- und Osteuropa würde auf 131 Milliarden Euro erhöht von 94 Milliarden Euro Ende Dezember. Die Kundenbasis würde um 36 Prozent auf etwa 23 Millionen steigen. Den Erwerb will die Erste Group vollständig aus eigener Kraft finanzieren.

DJG/cbr/flf

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Erste Group Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Erste Group Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Santander HaltenDZ BANK
05.12.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
04.12.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Santander BuyUBS AG
26.11.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Santander BuyUBS AG
17.11.2025Santander BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Santander OverweightBarclays Capital
31.10.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Santander HaltenDZ BANK
05.12.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
26.11.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen