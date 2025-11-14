Santander Aktie
Marktkap. 138,16 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 8,20 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank zeige weiter robuste Geschäftstrends und dürfte mit den Herausforderungen in einem weltweit komplexen Umfeld fertig werden, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,29 €
|Abst. Kursziel*:
5,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,30%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
