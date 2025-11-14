DAX 23.761 -0,5%ESt50 5.658 -0,6%MSCI World 4.337 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1602 -0,2%Öl 64,39 +0,2%Gold 4.079 +0,0%
Marktkap. 138,16 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Santander Buy

11:36 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,13 EUR -0,13 EUR -1,44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 8,20 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank zeige weiter robuste Geschäftstrends und dürfte mit den Herausforderungen in einem weltweit komplexen Umfeld fertig werden, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,29 €		 Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,30%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:36 Santander Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
31.10.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

