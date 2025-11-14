Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 8,20 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank zeige weiter robuste Geschäftstrends und dürfte mit den Herausforderungen in einem weltweit komplexen Umfeld fertig werden, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/la

