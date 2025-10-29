Barclays Capital

Santander Overweight

14:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass die Großbank ihr Ausschüttungsziel übertreffen könnte, schrieb Cecilia Romero Reyes am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Qualität der Vermögenswerte sei besser als gedacht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:38 / GMT

