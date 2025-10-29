Santander Aktie
Marktkap. 130,11 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass die Großbank ihr Ausschüttungsziel übertreffen könnte, schrieb Cecilia Romero Reyes am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Qualität der Vermögenswerte sei besser als gedacht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,76 €
|Abst. Kursziel*:
15,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
