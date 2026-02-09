DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
10,30 EUR +0,27 EUR +2,65 %
STU
10,26 EUR +0,26 EUR +2,61 %
GVIE
Marktkap. 147,24 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,30 EUR 0,27 EUR 2,65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die spanische Bank ihre wichtigsten Ziele für das neue Jahr bekanntgegeben habe, stehe nun der Investorentag am 25. Februar im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag. Der Analyst geht davon aus, dass die Aussagen der Bank zum Thema Ertragserosion und Kostenvorteile durch KI von Investoren genau geprüft werde./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:36 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Santander Buy UBS AG
05.02.26 Santander Halten DZ BANK
mehr Analysen

