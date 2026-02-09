UBS AG

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die spanische Bank ihre wichtigsten Ziele für das neue Jahr bekanntgegeben habe, stehe nun der Investorentag am 25. Februar im Fokus, schrieb Ignacio Cerezo am Sonntag. Der Analyst geht davon aus, dass die Aussagen der Bank zum Thema Ertragserosion und Kostenvorteile durch KI von Investoren genau geprüft werde./ck/rob/ag

