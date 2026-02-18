DZ BANK

CANCOM SE Kaufen

15:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Die Mischung aus einer Rückkehr zu einem wieder höheren Wachstum, steigenden operativen Margen und einer potenziellen Höherbewertung durch einen zyklischen Aufschwung mache ein Investment in das Papier des IT-Dienstleisters attraktiv, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die zugleich verlässliche Ausschüttung an Barmitteln./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Cancom SE