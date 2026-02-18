DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.037 -1,1%MSCI World 4.525 -0,4%Top 10 Crypto 8,5510 -2,7%Nas 22.719 -0,2%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1751 -0,3%Öl 71,52 +1,7%Gold 5.003 +0,5%
CANCOM Aktie

15:51 Uhr
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Die Mischung aus einer Rückkehr zu einem wieder höheren Wachstum, steigenden operativen Margen und einer potenziellen Höherbewertung durch einen zyklischen Aufschwung mache ein Investment in das Papier des IT-Dienstleisters attraktiv, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die zugleich verlässliche Ausschüttung an Barmitteln./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM Kaufen

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
23,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
23,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

15:51 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.02.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

