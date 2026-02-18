CANCOM Aktie
Marktkap. 740,61 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Die Mischung aus einer Rückkehr zu einem wieder höheren Wachstum, steigenden operativen Margen und einer potenziellen Höherbewertung durch einen zyklischen Aufschwung mache ein Investment in das Papier des IT-Dienstleisters attraktiv, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die zugleich verlässliche Ausschüttung an Barmitteln./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Kaufen
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
23,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
23,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
