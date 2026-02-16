Befesa Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,66 €
|Abst. Kursziel*:
32,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,87%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
