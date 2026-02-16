DAX 25.282 +0,4%ESt50 6.159 -0,2%MSCI World 4.562 -0,4%Top 10 Crypto 8,5490 -2,0%Nas 22.867 -1,2%Bitcoin 57.095 -0,7%Euro 1,1796 -0,2%Öl 72,28 +1,9%Gold 5.181 +0,3%
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX im Plus -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Patrizia SE: Stabilität in unsicheren Zeiten überzeugt auch den Vorstand! Patrizia SE: Stabilität in unsicheren Zeiten überzeugt auch den Vorstand!
Befesa Aktie

31,14 EUR -1,38 EUR -4,24 %
STU
28,39 CHF -1,45 CHF -4,84 %
BRX
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

16:06 Uhr
Befesa Buy
Befesa

31,14 EUR -1,38 EUR -4,24%
Befesa
31,14 EUR -1,38 EUR -4,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,66 €		 Abst. Kursziel*:
32,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,87%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

16:06 Befesa Buy UBS AG
09:31 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Befesa Buy UBS AG
16.02.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 Befesa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

dpa-afx Schätzungen getroffen Befesa-Aktie tiefer: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen Befesa-Aktie tiefer: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft steigern
EQS Group EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
TraderFox Befesa profitiert vom Aufschwung der Metallpreise und hat drei Katalysator fürs Wachstum. Neues 52-Wochenhoch!
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.02.26
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
