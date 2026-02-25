Barclays Capital

freenet Equal Weight

12:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

