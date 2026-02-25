freenet Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Equal Weight
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
27,20 €
|Abst. Kursziel*:
17,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
27,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|12:16
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|freenet Sell
|UBS AG
