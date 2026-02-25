DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8470 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
freenet Aktie

Marktkap. 3,65 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Barclays Capital

freenet Equal Weight

12:16 Uhr
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese seien schwächer als erwartet gewesen, schrieb Mathieu Robilliard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zudem sei der Ausblick des Mobilfunkanbieters auf das laufende Jahr enttäuschend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
27,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

12:16 freenet Equal Weight Barclays Capital
10:51 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:21 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:01 freenet Sell UBS AG
Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Auszahlung steigt freenet-Aktie bricht ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht freenet-Aktie bricht ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'
finanzen.net freenet Aktie News: freenet gibt am Mittag deutlich nach
dpa-afx ROUNDUP: Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Aktie fällt zurück
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Freenet mit weiteren Verlusten - Zahlen und Ausblick enttäuschen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag im Sinkflug
dpa-afx Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt
EQS Group EQS-News: freenet increases dividend to EUR 2.07 and achieves record growth in postpaid customers and IPTV EBITDA
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
