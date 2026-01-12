DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.515 -0,2%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.650 -0,4%Bitcoin 79.822 +2,2%Euro 1,1648 -0,2%Öl 65,61 +2,0%Gold 4.617 +0,4%
freenet Aktie

Marktkap. 3,47 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

UBS AG

freenet Neutral

15:06 Uhr
freenet Neutral
freenet AG
28,86 EUR -0,68 EUR -2,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Neutral

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,96 €		 Abst. Kursziel*:
-1,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,25%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

15:06 freenet Neutral UBS AG
05.01.26 freenet Neutral UBS AG
08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

