Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AstraZeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ams-OSRAM mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Heute im Fokus Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus Analysten erhöhen Kursziele für Infineon. Debatte um staatliche Verträge mit Palantir. Stellantis-Aktie bricht nach schwachen Zahlen ein. Siemens und Stadler erhalten Großauftrag. Toyota mit Rekordquartal. Bechtle mit starkem Schlussquartal. Nordex sichert sich Großaufträge. VINCI übertrifft Erwartungen. Bayer-Medikament senkt Schlaganfall-Risiko. Deutsche Bank und DHL: Neue Zusammenarbeit.

