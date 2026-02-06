Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Nokia
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: ABB
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 13: H&M
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com
Platz 12: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 11: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 10: Schaeffler
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 9: Novartis
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com
Platz 8: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com
Platz 7: ams-OSRAM
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ams-OSRAM mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ah
Platz 6: Evonik
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 5: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 4: RATIONAL
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rational
Platz 3: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AstraZeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 2: Aurubis
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 1: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Weitere News
Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com