Verkaufsempfehlungen KW 6

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

09.02.26 03:27 Uhr
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 26/06: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: Nokia

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: ABB

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 13: H&M

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 12: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 11: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: Pressefoto BASF

Platz 10: Schaeffler

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 9: Novartis

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Bild: lucarista / Shutterstock.com

Platz 8: UBS

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

Platz 7: ams-OSRAM

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ams-OSRAM mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: ah

Platz 6: Evonik

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 5: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: www.hannover-rueck.de

Platz 4: RATIONAL

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Bild: Rational

Platz 3: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AstraZeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Bild: Michael Vi / Shutterstock.com

Platz 2: Aurubis

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Bild: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 1: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Bild: PD

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com