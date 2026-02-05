Aurubis Aktie
Marktkap. 7,07 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
