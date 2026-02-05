DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Aurubis auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 140 Euro

06.02.26 11:41 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
12:21Aurubis NeutralUBS AG
10:56Aurubis VerkaufenDZ BANK
09:51Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:21Aurubis NeutralUBS AG
09:51Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:56Aurubis VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG

