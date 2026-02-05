Aurubis Aktie
Marktkap. 7,07 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
153,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
162,10 €
|Abst. Kursziel*:
-5,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
164,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,99%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
131,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
