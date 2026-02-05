DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Aurubis Aktie

164,50 EUR +3,20 EUR +1,98 %
STU
Marktkap. 7,07 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

09:51 Uhr
Aurubis Hold
Aurubis
164,50 EUR 3,20 EUR 1,98%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
153,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
162,10 €		 Abst. Kursziel*:
-5,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
164,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,99%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
131,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

