Amazon Aktie
Marktkap. 2,02 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 222,69
|Abst. Kursziel*:
34,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 205,08
|Abst. Kursziel aktuell:
46,28%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|14:11
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.