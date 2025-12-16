DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
Amazon Aktie

173,68 EUR -15,62 EUR -8,25 %
STU
205,08 USD -17,29 USD -7,78 %
BTT
Marktkap. 2,02 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

08:01 Uhr
Amazon Outperform
Amazon
Amazon
173,68 EUR -15,62 EUR -8,25%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 222,69		 Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 205,08		 Abst. Kursziel aktuell:
46,28%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

14:11 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Amazon Buy UBS AG
mehr Analysen

