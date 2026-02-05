DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht zieht weiter Kreise
Evonik Aktie

Evonik Aktien-Sparplan
14,59 EUR -0,06 EUR -0,41 %
STU
Marktkap. 6,83 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Warburg Research

Evonik Hold

09:51 Uhr
Evonik Hold
Evonik AG
Evonik AG
14,59 EUR -0,06 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für 2025 und der Ankündigung einer neuen Dividendenpolitik mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate und der Geschäftsausblick für 2026 deckten sich auf den ersten Blick mit den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Änderung der Dividendenpolitik sei positiv. Denn: Er signalisiere auch, dass der Großaktionär RAG-Stiftung mittlerweile weniger stark eingreife./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,61 €		 Abst. Kursziel*:
39,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,82%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

