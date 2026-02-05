Evonik Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für 2025 und der Ankündigung einer neuen Dividendenpolitik mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate und der Geschäftsausblick für 2026 deckten sich auf den ersten Blick mit den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Änderung der Dividendenpolitik sei positiv. Denn: Er signalisiere auch, dass der Großaktionär RAG-Stiftung mittlerweile weniger stark eingreife./mis/rob/ag
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,61 €
|Abst. Kursziel*:
39,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,82%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|09:51
|Evonik Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
