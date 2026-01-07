Barclays Capital

Evonik Equal Weight

13:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebitda) für 2026 habe er gesenkt, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege unter anderem an den niedrigeren Methionin-Preisen. Das Management des Chemieunternehmens dürfte einen konservativen Ausblick geben./rob/mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

