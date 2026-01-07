DAX 25.042 -0,3%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.956 -1,5%Euro 1,1672 -0,1%Öl 60,96 +0,9%Gold 4.430 -0,6%
Evonik Aktie

12,94 EUR -0,68 EUR -4,99 %
STU
Marktkap. 6,32 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Barclays Capital

Evonik Equal Weight

13:26 Uhr
Evonik Equal Weight
Evonik AG
12,94 EUR -0,68 EUR -4,99%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebitda) für 2026 habe er gesenkt, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege unter anderem an den niedrigeren Methionin-Preisen. Das Management des Chemieunternehmens dürfte einen konservativen Ausblick geben./rob/mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Equal Weight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
12,70 €		 Abst. Kursziel*:
25,98%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
12,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,65%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

13:26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Performance im Blick MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
