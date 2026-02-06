DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,8850 +0,5%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Evonik Aktie

14,79 EUR -0,07 EUR -0,47 %
STU
Marktkap. 6,92 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Barclays Capital

Evonik Equal Weight

09:11 Uhr
Evonik Equal Weight
Evonik AG
Evonik AG
14,79 EUR -0,07 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy senkte in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwei Prozent. Mit 1,79 Milliarden Euro liege seine neue Prognose für den Spezialchemiekonzern nun um drei Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Equal Weight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
14,53 €		 Abst. Kursziel*:
10,12%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
14,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,18%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

