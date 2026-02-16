Ottobock Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EUR
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,95 €
|Abst. Kursziel*:
32,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
54,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
