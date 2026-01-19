DAX24.860 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.336 -0,9%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Ottobock nach Zahlen auf 'Neutral' - Ziel 74 Euro

17.02.26 15:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
56,05 EUR -2,05 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
11:21Ottobock NeutralUBS AG
10:56Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
10:56Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
11:21Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
