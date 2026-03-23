Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Ottobock Aktie

Marktkap. 2,97 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 0,00%
WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

Symbol OBCKF

UBS AG

Ottobock Buy

08:46 Uhr
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,64 €		 Abst. Kursziel*:
49,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
53,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,71%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

08:46 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 Ottobock Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX klettert
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX fällt mittags zurück
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert im Minus
finanzen.net Ottobock: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach
EQS Group EQS-News: Ottobock invests in future technology from Blue Arbor Technologies, Inc.
EQS Group EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Ottobock generates strong revenue growth and increases profitability in 9M 2025
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Sale of 593,825 shares initially provided under a securities lending with purchase option by the borrower (greenshoe ...
EQS Group EQS-News: Ottobock makes follow-on cornerstone investment in NeuroTech company ONWARD® Medical
