Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 0,00%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,64 €
|Abst. Kursziel*:
49,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
53,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,71%
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|08:46
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
