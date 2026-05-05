Ottobock Aktie
Marktkap. 3,64 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erwartungsgemäße Umsatzwachstum und das ein wenig besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Core Ebitda) sollte die Anleger zufriedenstellen, schrieb Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,30 €
|Abst. Kursziel*:
24,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|13:51
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG