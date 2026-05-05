Ottobock Aktie

Marktkap. 3,64 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
UBS AG

Ottobock Buy

13:36 Uhr
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erwartungsgemäße Umsatzwachstum und das ein wenig besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Core Ebitda) sollte die Anleger zufriedenstellen, schrieb Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,30 €		 Abst. Kursziel*:
24,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

13:51 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
13:36 Ottobock Buy UBS AG
23.04.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

dpa-afx Prognose für 2026 bestätigt Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr - Rollstuhlgeschäft vor Verkauf Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr - Rollstuhlgeschäft vor Verkauf
dpa-afx ROUNDUP: Ottobock startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Ziele bestätigt
dpa-afx Ottobock könnte noch 2026 Rollstuhlgeschäft verkaufen - 'letzte Verhandlungen'
EQS Group EQS-News: Ottobock setzt Wachstumskurs bei deutlicher Margensteigerung fort
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich stärker
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Montagmittag im Plus
finanzen.net Analysten sehen für Ottobock-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: Ottobock continues growth trajectory with significant margin increase
EQS Group World Intellectual Property Day: Ottobock builds on its leadership in innovation.
EQS Group SUITX by Ottobock: Smart exoskeletons and digital ergonomics
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Sylvia Kaschke, buy
EQS Group EQS-News: Ottobock invests in future technology from Blue Arbor Technologies, Inc.
EQS Group EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
