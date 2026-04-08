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Symbol OBCKF

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

11:56 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet beim Prothesenhersteller mit einem schwächeren Start ins Jahr. Dies habe das Unternehmen aber bereits angezeigt und seine Prognosen reflektierten dies auch, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,30 €		 Abst. Kursziel*:
54,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,70%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

11:56 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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