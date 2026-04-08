Ottobock Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 0,00%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet beim Prothesenhersteller mit einem schwächeren Start ins Jahr. Dies habe das Unternehmen aber bereits angezeigt und seine Prognosen reflektierten dies auch, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,30 €
|Abst. Kursziel*:
54,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,70%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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