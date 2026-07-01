Ottobock Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit starken Quartalsergebnissen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Dabei geht er davon aus, dass sowohl das Patient-Care-Geschäft (B2C) als auch das Produkte & Komponenten-Geschäft (B2B) des Spezialisten für Orthopädietechnik solide gewachsen sind./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,80 €
|Abst. Kursziel*:
63,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,79%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|13:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG