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Iberdrola SA Aktie

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21,15 EUR -0,06 EUR -0,28 %
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19,55 CHF -0,07 CHF -0,34 %
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Marktkap. 135,5 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
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Deutsche Bank AG

Iberdrola SA Hold

13:06 Uhr
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,15 EUR -0,06 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst James Brand rechnet mit einer starken Steigerung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 22. Juli schrieb. Der Überschuss sollte allerdings deutlich unter dem durch einen immensen Sondereffekt angeschobenen Vorjahreswert liegen. Interessant werde die Frage, ob die Jahresziele unangetastet blieben. Brand geht davon aus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,00 €		 Abst. Kursziel*:
-7,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,53%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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