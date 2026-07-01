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Richemont Aktie

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Richemont Aktien-Sparplan
207,90 EUR +10,60 EUR +5,37 %
STU
192,60 CHF +9,25 CHF +5,05 %
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Marktkap. 117,11 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
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Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

11:26 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
207,90 EUR 10,60 EUR 5,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 213 Franken auf "Buy" belassen. Die Umsätze des ersten Quartals hätten sogar die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
213,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
192,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,59%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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