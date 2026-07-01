RBC Capital Markets

Rio Tinto Underperform

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Underperform" belassen. Die Erholung des Pilbara-Eisenerznetzwerks in Westaustralien sei intakt, schrieb Ben Davis am Mittwoch nach den Produktionszahlen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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