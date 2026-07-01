Rio Tinto Aktie
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Marktkap. 128,43 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
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Rio Tinto Underperform
11:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Underperform" belassen. Die Erholung des Pilbara-Eisenerznetzwerks in Westaustralien sei intakt, schrieb Ben Davis am Mittwoch nach den Produktionszahlen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
81,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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