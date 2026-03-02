Rally der Energiepreise

Konjunktursorgen infolge der Rally der Energiepreise haben am Montag vor allem der europäischen Rohstoffbranche zugesetzt.

Inmitten der sich zuspitzenden geopolitischen Lage im Nahen Osten hat die US-Investmentbank JPMorgan ihre Einschätzung für den europäischen Rohstoffsektor drastisch revidiert. Während Analysten noch zu Beginn des Jahres optimistisch gestimmt waren, sorgt die Eskalation des Iran-Konflikts nun für eine bearishe Wende. JPMorgan warnt davor, dass steigende Energiekosten und eine drohende Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums die Gewinne der Unternehmen massiv unter Druck setzen könnten. Infolgedessen stufte die Bank zahlreiche Branchengrößen herab und sieht weiteres Abwärtspotenzial für den gesamten Sektor.

Parallelen zum Ukraine-Krieg und Abwärtsrisiken

Die Experten von JPMorgan ziehen besorgniserregende Vergleiche zur Marktdynamik während des Russland-Ukraine-Krieges. Damals brachen europäische Metall- und Bergbauaktien im Zuge steigender Energiepreise und einer restriktiven Geldpolitik um bis zu 40 Prozent ein. Besonders kritisch wird aktuellö die Kombination aus hohen Betriebskosten und einer schwindenden Nachfrage gesehen, sollte der Konflikt die globalen Lieferketten nachhaltig stören.

Herabstufungen bei Bergbau-Giganten

Basierend auf einem neuen Negativ-Szenario für Basismetalle hat JPMorgan die Daumenschrauben bei den Einzelbewertungen angezogen. Für Kupfer wird im Zeitraum 2026-27 nur noch ein Preis von 9.500 US-Dollar pro Tonne angenommen, während Eisenerz auf 90 US-Dollar taxiert wird - beides Werte, die deutlich unter den aktuellen Marktpreisen liegen. Vor diesem Hintergrund wurden Schwergewichte wie Anglo American, First Quantum Minerals und ArcelorMittal auf "Underweight" (Untergewichten) herabgestuft. Auch für Rio Tinto und Antofagasta gab es schlechte Nachrichten: Ihre Empfehlung wurde auf "Neutral" gesenkt.

Stahlsektor verliert seinen Glanz

Besonders deutlich fällt die Kehrtwende bei europäischen Stahlwerten aus. JPMorgan revidierte seine zuvor positive Haltung für das Jahr 2026 komplett. Die Analysten kritisieren, dass die aktuellen Aktienkurse zwar die Vorteile des EU-Protektionismus widerspiegeln, die erheblichen Risiken durch die Energiekrise und geopolitische Instabilitäten jedoch sträflich vernachlässigen. Da Kupfer- und Eisenerzmärkte ohnehin in einer fragilen Verfassung sind - begünstigt durch steigende Lagerbestände und eine schwache Nachfrage aus China -, könnte der Sektor seine jüngste Outperformance gegenüber dem breiteren Markt schnell wieder verlieren.

Die Aktien von ArcelorMittal geben am Montag an der Euronext zeitweise um 6,43 Prozent auf 44,82 Euro nach. Anglo American-Aktien verlieren in London zeitweise 5,01 Prozent auf 30,69 GBP, während voestalpine-Aktien 8,44 Prozent auf 38,82 Euro absacken.

Auch weitere Aktien geraten unter Druck: Rio Tinto verlieren in London zeitweise 2,18 Prozent auf 66,05 GBP, für Antofagasta geht es 3,85 Prozent auf 35,64 GBP nach unten.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)