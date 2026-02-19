Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp

von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An

seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts

geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Restrukturierung sehe er

Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für

2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des

europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine

Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com