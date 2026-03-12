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ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: Sender verpflichtet "Schmiso" für Handball-Übertragungen

16.03.26 10:57 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie schwächer: Sender holt Florian Schmidt-Sommerfeld für Handball-Übertragungen | finanzen.net

ProSieben holt Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter für die Übertragungen der DHB-Nationalmannschaft ins Team.

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ProSieben hat den Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter für die Handball-Übertragungen von der Männer-Nationalmannschaft verpflichtet. Der 36-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der prominentesten Sport-Journalisten entwickelt und arbeitet auch für andere Sender. Bekannt ist er bei jüngeren Zuschauern vor allem unter seinem Spitznamen "Schmiso".

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Ihre ersten Einsätze haben Schmidt-Sommerfeld und der als Experte arbeitende Heinevetter bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag in Dortmund und am Sonntag in Bremen. Zum Handball-Team von ProSieben gehören nach Angaben des Senders außerdem Moderatorin Andrea Kaiser und Christoph "Icke" Dommisch als Reporter.

Schmidt-Sommerfeld auch bei Dyn und Sky im Einsatz

Schmidt-Sommerfeld arbeitet auch für die Pay-TV-Sender Sky und Dyn, bei denen er Fußball und Handball kommentiert. Seine TV-Karriere begann vor elf Jahren bei der NFL-Berichterstattung der Sendergruppe ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE), die zuletzt mehrere Handball-Rechte erworben hat. Dazu gehören rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

"Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung", sagte Sportchef Gernot Bauer. "Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum."

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Neben ihm wird der langjährige Nationaltorwart Silvio Heinevetter, der in der Bundesliga immer noch beim ThSV Eisenach zwischen den Pfosten steht, die Auftritte der DHB-Teams fachlich begleiten. Der 41-Jährige absolvierte insgesamt 206 Länderspiele für Deutschland und hat nach Carsten Lichtlein die meisten Bundesligapartien in der Geschichte bestritten. Sein größter sportlicher Erfolg war Olympia-Bronze 2016.

Auf XETRA verlieren die Papiere von ProSiebenSat.1 zeitweise 0,41 Prozent auf 4,38 Euro.

/mrs/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

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