ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media SE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 8,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,01 €		 Abst. Kursziel*:
62,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
5,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,35%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

09:16 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
18.09.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag tiefer
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minusbereich
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel
StockXperts ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: MFE-Finanzchef übernimmt das Ruder
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
