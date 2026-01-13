DAX24.845 -0,1%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.792 -0,4%Euro1,1741 -0,1%Öl64,60 +0,3%Gold4.919 -0,3%
Kepler stuft hoch

ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde

23.01.26 10:30 Uhr
ProSiebenSat.1: Aktiensprung zur 5€-Marke | finanzen.net

Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Freitag einmal mehr die Charthürde bei 5 Euro in Angriff genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,92 EUR 0,03 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei 5,02 Euro endete der Erholungsversuch aber zunächst wieder. Die Papiere der Münchner lagen zuletzt via XETRA noch 0,9 Prozent im Plus bei 4,958 Euro.
Wer­bung

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatten im Rahmen einer Analyse der europäischen Medienbranche ihre skeptische Einschätzung aufgegeben und votieren nun beim unveränderten Kursziel von 5 Euro mit "Hold". Sie begründeten dies mit der Underperformance des Kurses. Der Abschwung setzte ein, nachdem der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) im September die volle Kontrolle über die Deutschen übernommen hatte.

Ende August 2025 hatten ProSiebenSat.1-Papiere noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht. Seither ging es um fast die Hälfte abwärts auf nahezu 4,51 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

mehr Analysen