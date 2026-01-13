ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Freitag einmal mehr die Charthürde bei 5 Euro in Angriff genommen.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatten im Rahmen einer Analyse der europäischen Medienbranche ihre skeptische Einschätzung aufgegeben und votieren nun beim unveränderten Kursziel von 5 Euro mit "Hold". Sie begründeten dies mit der Underperformance des Kurses. Der Abschwung setzte ein, nachdem der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) im September die volle Kontrolle über die Deutschen übernommen hatte.
Ende August 2025 hatten ProSiebenSat.1-Papiere noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht. Seither ging es um fast die Hälfte abwärts auf nahezu 4,51 Euro.
