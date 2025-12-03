DAX23.806 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
Details noch unbekannt

ProSiebenSat.1-Aktie fester: Neue Show mit Joko und Klaas für 2026 angekündigt

03.12.25 09:25 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie reagiert positiv: Joko & Klaas starten 2026 neue Show

ProSieben plant für das kommende Jahr eine neue Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Das verkündete ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Details könne er noch nicht nennen. "Ich weiß es selber noch nicht ganz genau. Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen." Die beiden würden wie kaum ein anderer Künstler junge und ältere Zuschauer ansprechen.

Die beiden Entertainer gehören seit Jahren zu den wichtigsten Gesichtern des Senders. Produktionen wie "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichen regelmäßig ein großes Publikum; andere Formate wie "Duell um die Welt" laufen nach vielen Jahren aus.

Langfristige Zusammenarbeit

Pabst verwies darauf, dass die von Winterscheidt und Heufer-Umlauf mitgegründete Produktionsfirma Florida Entertainment ein äußerst kreatives Umfeld sei. "Daraus entstehen so viele Ideen, dass wir manchmal aussortieren müssen, welche wir ausprobieren wollen", sagte er. Die zwei TV-Stars hatten ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 erst im März dieses Jahres um fünf Jahre verlängert.

Joko und Klaas nutzen ihre Formate bei ProSieben seit Jahren auch für gesellschaftliche und politische Themen - etwa zu Seenotrettung, Rechtsextremismus oder Frauenrechten. Sie gelten zudem als wichtige Quotentreiber für den Sender.

Im Mittwochshandel verteuern sich die ProSiebenSat.1-Titel via XETRA zeitweise um 0,38 Prozent auf 4,80 Euro.

/svv/DP/stk

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

mehr Analysen