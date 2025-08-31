ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,91 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Sell
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey rät den Anlegern am Montag, die letzte Gelegenheit im Übernahmeangebot von MFE noch zu nutzen oder aber die Anteilsscheine der Münchner zu verkaufen. Seine Schätzungen passte er an den schwachen Werbemarkt an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Sell
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
6,80 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,40 €
|Abst. Kursziel*:
-19,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,81%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
