DAX 23.997 +0,4%ESt50 5.368 +0,3%Top 10 Crypto 15,24 +0,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 92.415 -0,2%Euro 1,1718 +0,2%Öl 67,79 -0,5%Gold 3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Mondelez-Aktie: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht Mondelez-Aktie: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht
Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,38 EUR -0,02 EUR -0,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,91 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

Warburg Research

ProSiebenSat1 Media SE Sell

09:26 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
8,38 EUR -0,02 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey rät den Anlegern am Montag, die letzte Gelegenheit im Übernahmeangebot von MFE noch zu nutzen oder aber die Anteilsscheine der Münchner zu verkaufen. Seine Schätzungen passte er an den schwachen Werbemarkt an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Sell

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,80 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,40 €		 Abst. Kursziel*:
-19,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,81%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
05.08.25 ProSiebenSat.1 Media Neutral UBS AG
01.08.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
31.07.25 ProSiebenSat.1 Media Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

dpa-afx Jahrelange Hängepartie Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 300 Euro
finanzen.net So schätzen die Analysten die Siemens-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Freitagnachmittag zu
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
reNEWS Luxcara to ditch Mingyang for Siemens Gamesa
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa probes blade break in Finland
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks Siemens AG (SIEGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Business Times Siemens revenue climbs on robust demand for rail products
reNEWS Siemens Gamesa posts €438m Q3 losses
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen