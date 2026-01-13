DAX 25.303 -0,5%ESt50 6.013 -0,3%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.689 -0,2%Euro 1,1647 +0,0%Öl 66,26 +1,2%Gold 4.634 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Südzucker Aktie

Kaufen
Verkaufen
Südzucker Aktien-Sparplan
9,23 EUR -0,11 EUR -1,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 729700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007297004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUEZF

Deutsche Bank AG

Südzucker Hold

13:31 Uhr
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,23 EUR -0,11 EUR -1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein durchwachsenes Ergebnis folge auf schwache erste neun Monate des Geschäftsjahres, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Zuckermarkt bleibe schwierig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,18 €		 Abst. Kursziel*:
-1,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

13:31 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

dpa-afx Geschäftsjahr 2025/26 Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag tiefer
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker büßt am Dienstagnachmittag ein
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
StockXperts Südzucker: Bitterer Zucker für Aktionäre
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone
RSS Feed
Südzucker AG (Suedzucker AG) zu myNews hinzufügen