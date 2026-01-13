Südzucker Aktie
Marktkap. 1,9 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein durchwachsenes Ergebnis folge auf schwache erste neun Monate des Geschäftsjahres, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Zuckermarkt bleibe schwierig./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
-1,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
