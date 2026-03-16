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Barclays Capital

VINCI Overweight

10:01 Uhr
VINCI Overweight
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VINCI
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die sogenannten Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigten sich, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. Die damit verbundenen mittelfristigen Wachstumpotenziale würden nach wie vor übersehen. Der Experte nannte die Aspekte Stromerzeugung, Netzaufrüstung, Datenzentren, IT-Sicherheit und Automatisierung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
125,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
131,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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