VINCI Aktie
Marktkap. 71,94 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die sogenannten Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigten sich, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. Die damit verbundenen mittelfristigen Wachstumpotenziale würden nach wie vor übersehen. Der Experte nannte die Aspekte Stromerzeugung, Netzaufrüstung, Datenzentren, IT-Sicherheit und Automatisierung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
125,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
131,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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