Aktien von Tilray, Canopy Growth & Co. drehen ins Minus: Neueinstufung von Cannabis offenbar in Kürze
Microsoft-Aktie im Fokus: Rekordinvestition in Australiens KI-Infrastruktur
VINCI Aktie

VINCI Aktien-Sparplan
129,20 EUR -2,85 EUR -2,16 %
STU
130,20 EUR -1,75 EUR -1,33 %
HAML
Marktkap. 74,36 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

RBC Capital Markets

VINCI Outperform

21:51 Uhr
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Umsatz sei im ersten Quartal etwas zurückgegangen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen Sparten, aber vor allem im Baugeschäft habe der Konzern die Erwartungen nicht erfüllt. Es wirke aber so, als liege dies vor allem an Einmaleffekten und endendem Gegenwind. Stark seinen die Auftragseingänge im Contracting./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
130,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
129,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,23%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

21:51 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.04.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

