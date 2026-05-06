Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 275 auf 290 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal vor allem mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk