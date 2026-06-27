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SMC Research

Pyrum Innovations Kaufen

08:34 Uhr
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Pyrum Innovations AG
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Pyrum steht nach Darstellung von SMC-Research in mehreren Bereichen vor dem Durchbruch. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine starke Dynamisierung der Geschäftsentwicklung und sieht daher ein hohes Kurspotenzial.

Pyrum habe laut SMC-Research die Fortschritte in vielen Bereichen hart erkämpfen müssen, und das dauere immer mal wieder länger als erhofft. Daher seien die Erlöse noch niedrig und der Verlust hoch. Doch das überdecke, dass das Unternehmen unmittelbar vor einer rasanten Dynamisierung stehe. Die Probleme bei der Mahl- und Pelletieranlage scheinen endlich gelöst, so dass in Q3 der Zieloutput bei einem Schlüsselprodukt, ThermoTireBlack-Pellets, erreicht werden solle. Außerdem dürfte der Bau des neuen Werks in Perl-Besch nach dem Abschluss der Bankfinanzierung bald fortgesetzt werden. Schließlich stehe in naher Zukunft der Anlagenverkauf für die Partnerprojekte in Tschechien (in Kürze) und Griechenland (Ende Q3 / Anfang Q4) an.

Der Kurs von Pyrum sei hingegen nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen weiter gefallen und bewege sich nah an den Tiefständen. Die Analysten sehen das als Reaktion auf die aktuelle Erlös- und Ertragssituation und auf den bestehenden Finanzierungsbedarf für die weiteren Wachstumspläne.

Die Analysten hatten in ihrem Modell bereits eine weitere Verwässerung eingeplant und haben hier keinen Anpassungsbedarf. Auch die SMC-Schätzungen mussten sie nach den Quartalszahlen nur geringfügig ändern. Ihr Kursziel liege weiterhin bei 56,40 Euro und damit weit über dem aktuellen Kurs.

Die Analysten erwarten, dass die bestehende Unterbewertung abgebaut werden dürfte, wenn dem Unternehmen eine weitere größere Finanzierungsrunde, die finale Skalierung der Pelletproduktion sowie der Verkauf der Anlagen für zwei Partnerprojekte gelinge. Diesbezüglich seien sie zuversichtlich und bestätigen ihr Urteil „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.07.2026 um 8.30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.07.2026 um 17:40 Uhr fertiggestellt und am 03.07.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-03-SMC-Comment-Pyrum_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pyrum Innovations Kaufen

Unternehmen:
Pyrum Innovations AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
56,40
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
23,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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