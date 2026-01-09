DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Pyrum Innovations Aktie

27,20 EUR +0,10 EUR +0,37 %
STU
Marktkap. 116,22 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2G8ZX

ISIN DE000A2G8ZX8

Symbol PYRIF

SMC Research

08:34 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Pyrum Innovations AG
27,20 EUR 0,10 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Pyrum hat nach Darstellung von SMC-Research ein Joint-Venture mit UNITANK gegründet, um bis zu zehn Werke zu realisieren. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine deutliche Beschleunigung in der Geschäftsentwicklung, wenn die Optimierung des Pelletierungsprozesses abgeschlossen ist, was noch im ersten Quartal der Fall sein soll.

Die Entwicklung von Partnerprojekten sei laut SMC-Research aufwendig und langwierig, aber mit beharrlicher Arbeit komme Pyrum Schritt für Schritt voran. Im laufenden Jahr scheine ein Baustart der ersten beiden Vorhaben (in Tschechien und in Griechenland) wahrscheinlich, und mit UNITANK habe das Unternehmen jetzt – mehr als drei Jahre nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Memorandum of Understanding – die Gründung eines Joint-Ventures melden können, in dem fünf bis zehn gemeinsame Werke realisiert werden sollen, so die Analysten.

Damit werde die Basis für eine kräftige Beschleunigung der Geschäftsentwicklung sukzessive auf- und ausgebaut. Auch finanziell sei im letzten Dezember durch eine Barkapitalerhöhung, in deren Rahmen rd. 13 Mio. Euro brutto eingenommen worden seien, eine gute Grundlage für die nächsten Schritte geschaffen worden.

Jetzt müsse noch die Optimierung des rCB-Pelletierungsprozesses abgeschlossen werden, was im ersten Quartal der Fall sein solle.

Dann dürfte Pyrum weiter Fahrt aufnehmen. Die Analysten sehen sich durch die jüngste Entwicklung in ihren Schätzungen bestätigt und haben keine Änderungen am Zahlenwerk vorgenommen. Sie erwarten von dem Unternehmen weiterhin ein rasantes Erlöswachstum, das sukzessive auch zu starken Ergebnisverbesserungen führe. Daraus leiten die Analysten ein leicht erhöhtes Kursziel von 55,50 Euro ab, das unverändert ein großes Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiere. Ihr Urteil laute auf dieser Basis weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.01.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 14.01.2026 um 20:00 Uhr fertiggestellt und am 15.01.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-15-SMC-Comment-Pyrum_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pyrum Innovations AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
55,50
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
27,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pyrum Innovations AG

08:34 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
04.12.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
02.10.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
02.07.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
22.05.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
mehr Analysen

