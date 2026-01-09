SMC Research

Pyrum hat nach Darstellung von SMC-Research ein Joint-Venture mit UNITANK gegründet, um bis zu zehn Werke zu realisieren. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine deutliche Beschleunigung in der Geschäftsentwicklung, wenn die Optimierung des Pelletierungsprozesses abgeschlossen ist, was noch im ersten Quartal der Fall sein soll.

Die Entwicklung von Partnerprojekten sei laut SMC-Research aufwendig und langwierig, aber mit beharrlicher Arbeit komme Pyrum Schritt für Schritt voran. Im laufenden Jahr scheine ein Baustart der ersten beiden Vorhaben (in Tschechien und in Griechenland) wahrscheinlich, und mit UNITANK habe das Unternehmen jetzt – mehr als drei Jahre nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Memorandum of Understanding – die Gründung eines Joint-Ventures melden können, in dem fünf bis zehn gemeinsame Werke realisiert werden sollen, so die Analysten.

Damit werde die Basis für eine kräftige Beschleunigung der Geschäftsentwicklung sukzessive auf- und ausgebaut. Auch finanziell sei im letzten Dezember durch eine Barkapitalerhöhung, in deren Rahmen rd. 13 Mio. Euro brutto eingenommen worden seien, eine gute Grundlage für die nächsten Schritte geschaffen worden.

Jetzt müsse noch die Optimierung des rCB-Pelletierungsprozesses abgeschlossen werden, was im ersten Quartal der Fall sein solle.

Dann dürfte Pyrum weiter Fahrt aufnehmen. Die Analysten sehen sich durch die jüngste Entwicklung in ihren Schätzungen bestätigt und haben keine Änderungen am Zahlenwerk vorgenommen. Sie erwarten von dem Unternehmen weiterhin ein rasantes Erlöswachstum, das sukzessive auch zu starken Ergebnisverbesserungen führe. Daraus leiten die Analysten ein leicht erhöhtes Kursziel von 55,50 Euro ab, das unverändert ein großes Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiere. Ihr Urteil laute auf dieser Basis weiterhin „Speculative Buy“.

