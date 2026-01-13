VINCI Aktie
Marktkap. 65,22 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche, in der Vinci mit seinen Flughafenaktivitäten vertreten ist, seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung./tih/ag
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
115,80 €
|Abst. Kursziel*:
18,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
115,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,56%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
