VINCI Aktie

VINCI Aktien-Sparplan
115,55 EUR -2,10 EUR -1,78 %
STU
107,11 CHF -1,71 CHF -1,57 %
BRX
Marktkap. 65,22 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Deutsche Bank AG

VINCI Buy

10:21 Uhr
VINCI Buy
VINCI
115,55 EUR -2,10 EUR -1,78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche, in der Vinci mit seinen Flughafenaktivitäten vertreten ist, seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
115,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,56%
Analyst Name:
Andy Chu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08.01.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

dpa-afx Rückschlag Sika-Aktie verliert: Gewinnprognose gekappt - Baustoffsektor unter Druck Sika-Aktie verliert: Gewinnprognose gekappt - Baustoffsektor unter Druck
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones VINCI-Aktie verliert dennoch: Unternehmen kündigt Aktienrückkauf an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ROUNDUP: Frankreich will Bauern-Blockaden räumen
dpa-afx Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus
Zacks da Vinci 5 Expands Globally: Can ISRG Beat Overseas Cost Hurdles?
Zacks Can da Vinci 5 Expand Intuitive Surgical's TAM Beyond Core Surgeries?
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q1 2025 Earnings Transcript
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q3 2024 Earnings Transcript
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$36 million Series A funding in Vinci
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
