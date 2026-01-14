Richemont Aktie
Marktkap. 110,6 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
14,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|11:21
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:21
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:21
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|08:46
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG