DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum! MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
185,30 EUR -2,60 EUR -1,38 %
STU
171,80 CHF -3,00 CHF -1,72 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 110,6 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

11:21 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
185,30 EUR -2,60 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

11:21 Richemont Buy Deutsche Bank AG
08:46 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Richemont Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

dpa-afx Schmuckgeschäft Richemont-Aktie dreht dennoch ins Minus: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen Richemont-Aktie dreht dennoch ins Minus: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächel nach Anfangsgewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI zum Start mit Kursplus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Dow Jones Richemont gewinnt dank starkem Schmuckgeschäft an Fahrt im 3Q
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen