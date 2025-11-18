Richemont Aktie
Marktkap. 107,69 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 180 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit dem Umsatzwachstum klar positiv überrascht und sei hier Klassenbester, schrieb Adam Cochrane in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Im Fokus stehe aber die Margenentwicklung - hier stünden die Schweizer weiter unter Druck./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:45 / GMT
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
180,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
175,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
162,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
