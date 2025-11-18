Deutsche Bank AG

Richemont Hold

10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 180 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit dem Umsatzwachstum klar positiv überrascht und sei hier Klassenbester, schrieb Adam Cochrane in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Im Fokus stehe aber die Margenentwicklung - hier stünden die Schweizer weiter unter Druck./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:45 / GMT

