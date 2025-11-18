DAX 23.204 +0,1%ESt50 5.530 -0,1%MSCI World 4.256 -0,1%Top 10 Crypto 12,45 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.934 -1,5%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,51 -0,5%Gold 4.113 +1,1%
Richemont Aktie

175,85 EUR -1,10 EUR -0,62 %
STU
162,50 CHF +0,55 CHF +0,34 %
SWX
Marktkap. 107,69 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Deutsche Bank AG

Richemont Hold

10:36 Uhr
Richemont Hold
Richemont
175,85 EUR -1,10 EUR -0,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 180 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit dem Umsatzwachstum klar positiv überrascht und sei hier Klassenbester, schrieb Adam Cochrane in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Im Fokus stehe aber die Margenentwicklung - hier stünden die Schweizer weiter unter Druck./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
175,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
162,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
172,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

10:36 Richemont Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
18.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

