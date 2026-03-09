DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus
CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 50,94 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Warburg Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

10:06 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,83 EUR 0,22 EUR 0,47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,59 €		 Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,25%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
09.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

